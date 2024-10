Capo d’Armi Scherma esordisce e ottiene due argenti alle Regionali di spada

Esordio agonistico in grande stile per la nuova società sportiva dilettantistica “Capo d’Armi Scherma CEANS”, fondata a Lazzaro dal Presidente Ennio Diano e dai Tecnici Carlo Serpieri e Jessica Borrello.

A Pianopoli (CZ) si è svolta infatti la Prima Prova di Qualificazione Regionale di Spada Maschile e Femminile Assoluti, primo banco di prova competitivo della stagione schermistica: in questa occasione, gli atleti reggini Federico Retez (preparatore atletico della società) ed Arianna Iriti al suo debutto in categoria, si sono affermati vicecampioni regionali, occupando il secondo gradino del podio e centrando così la qualificazione alla fase nazionale di Bastia Umbra dei prossimi 18/20 ottobre.

Ottime prestazioni anche da parte degli altri atleti partecipanti, tutti andati oltre i gironi ma un po’ sfortunati negli accoppiamenti della fase diretta, che li hanno resi antagonisti: Tommaso Felicissimo è stato perciò eliminato da Retez classificandosi 10°, Ennio Diano (16°) ha avuto la meglio su Luca De Domenico (17°) prima di venire sconfitto dal vincitore della gara, e solo Jacopo Vita che ha chiuso al 14° posto si è risparmiato lo scontro interno pur non andando oltre la seconda diretta. Soddisfazioni importanti se si considera che Felicissimo, De Domenico e Vita – come Iriti – sono al loro primo anno Assoluti e si sono cimentati egregiamente al livello di atleti con anni di esperienza.

I riconoscimenti agonistici conseguiti vanno ad affiancare quelli “istituzionali”, e sono il segno delle vivaci potenzialità della Capo D’Armi Scherma. Da evidenziare infatti l’assegnazione della medaglia premio “Incentivazione allo studio” (promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo e Federscherma) a Felicissimo e Vita, per aver saputo coniugare il costante impegno sportivo con l’eccellenza nello studio – entrambi infatti hanno partecipato al prestigioso Trofeo Nostini 2019 e terminato la scuola media col massimo dei voti –; i due ragazzi hanno avuto l’onore di ritirarla lo scorso 27 settembre durante una cerimonia alla Camera dei Deputati. Infine, durante la Prova Regionale di Pianopoli, è intervenuta la simbolica consegna del gagliardetto della Federazione Italiana Scherma al Consiglio Direttivo della società, su iniziativa del Delegato Regionale FIS Franco Perri e per mano del Sindaco del Comune Valentina Cuda.

Si auspica che dall’impegno della Capo D’Armi Scherma possano derivare altri successi, ma soprattutto un incremento d’interesse per una disciplina che merita più ampia diffusione.