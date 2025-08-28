Calabria, turisti bloccati sulla scogliera: salvati dai Vigili del Fuoco – VIDEO

Due turisti di nazionalità straniera nella mattinata di oggi, 28 agosto, sono rimasti bloccati sulla scogliera di Capo Vaticano. I due, nel tentativo di raggiungere il belvedere in risalita attraverso un sentiero, giunti ad un certo punto sono rimasti bloccati non riuscendo più a risalire e nemmeno a fare il percorso inverso.

La richiesta di soccorso

Pertanto alle ore 11:50 circa, allertavano tramite il NUE il Comando dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia che inviava sul posto la squadra operativa del Distaccamento di Ricadi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco, raggiunti e tranquillizzati i due turisti, richiedevano l’intervento dell’elicottero per il recupero.

Dall’aeroporto di Lamezia Terme si alzava in volo Drago VF 62 con equipaggio composto da elisoccorritori che, una volta raggiunto il punto, recuperavano, attraverso verricellamento, i due turisti portandoli in posizione sicura.