Capodanno Rai, Princi: ‘Riusciremo a far decollare Reggio. Orgogliosi di questo evento’

Durante la conferenza stampa di presentazione de “L’anno che verrà“, tenutasi ieri al Museo Archeologico di Reggio Calabria, l’onorevole Giusi Princi ha rilasciato dichiarazioni cariche di entusiasmo e progettualità per il futuro della città e della regione.

Un evento di orgoglio e internazionalizzazione

“Onore tutto nostro respirare quest’aria di festa, quest’aria di internazionalizzazione. Questo importantissimo evento voluto dalla Regione Calabria vedrà milioni di telespettatori collegarsi a Rai 1 per ‘L’anno che verrà’ e apprezzare le bellezze naturalistico-paesaggistiche della nostra bella Calabria, di Reggio Calabria. Per noi sarà un motivo di grande orgoglio e tanto entusiasmo che si sta respirando in questi giorni in città,” ha dichiarato l’onorevole Princi.

Promuovere il territorio e attrarre turismo

Princi ha sottolineato l’importanza di sfruttare questa occasione per far conoscere il territorio a livello europeo e internazionale:

“Facendo conoscere anche in Europa la bellezza del nostro territorio e cercando di veicolare delle opportunità che facciano respirare in termini finanziari la nostra Regione. Sto seguendo progetti importanti in Commissione per valorizzare le aree interne e tanti siti culturali che devono essere conosciuti e valorizzati.”

L’onorevole ha spiegato come l’obiettivo sia quello di attrarre turismo dall’Europa del Nord, creando un’importante spinta economica per il territorio:

"Sto cercando di veicolare quel turismo che rappresenti anche quell'ossigeno importante a livello economico per la nostra terra."

Coesione e lavoro di squadra per il Sud

Princi ha poi lanciato un appello all’unità tra le istituzioni:

“L’obiettivo dell’Europa è proprio la coesione, ovvero ridurre i divari economici tra i territori. Noi dobbiamo fortemente spingere affinché la Calabria abbia quelle opportunità che fino ad oggi non si sono respirate. Attraverso un importante lavoro di squadra, riusciremo a far decollare la nostra terra perché non ci siano più due Italie a doppia velocità, ma finalmente la Calabria e il Sud diventino traino dell’Italia e anche dell’Europa.”

Un portale per accedere ai fondi europei

Un progetto centrale annunciato dall’onorevole Princi è il lancio del portale “Europa a casa”:

“Un importantissimo portale che offrirà un servizio di accompagnamento sui fondi diretti e indiretti dell’Unione Europea. Non solo informerà le categorie professionali, gli enti locali, i cittadini e i giovani rispetto alle opportunità di finanziamento, ma garantirà l’azione di accompagnamento attraverso europrogettisti locali e direttamente da Bruxelles.”

L’obiettivo del portale è quello di massimizzare l’utilizzo delle risorse europee per creare opportunità di lavoro e crescita per i territori calabresi.

Fiducia nel futuro

In conclusione, Princi ha rivolto un messaggio di fiducia e speranza:

“Il migliore augurio che voglio indirizzare a tutti i cittadini calabresi e alla mia bellissima città di Reggio Calabria è quello di avere fiducia. Stiamo dimostrando all’Italia e al mondo che abbiamo un potenziale bellissimo che viene apprezzato da tutti.”

Il Capodanno Rai rappresenta dunque non solo una celebrazione, ma anche un momento chiave per mostrare al mondo le eccellenze di Reggio Calabria e della Calabria, gettando le basi per un futuro di crescita e sviluppo.