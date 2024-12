Capodanno Rai, Sacco: ‘Reggio continui su questa strada, le istituzioni siano unite’

In occasione del Capodanno Rai a Reggio Calabria, il celebre orafo Gerardo Sacco ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di CityNow, riflettendo sull’importanza di un evento che può rappresentare una svolta per la città e per il territorio calabrese.

"Io sono crotonese, l'anno scorso il Capodanno Rai si è tenuto a Crotone ed ha cambiato il volto della città. Voltando pagina, però, tutto è rimasto invariato. Spero che per Reggio non sia così, tenendo conto delle sue peculiarità e che si tratta della porta dello Stretto", ha affermato Sacco, sottolineando il potenziale della città nel valorizzare questa opportunità.

Le bellezze di Reggio Calabria

“Un lungomare invidiato da tutto il mondo, non per niente uno come D’Annunzio ha scritto quelle cose bellissime, lo stesso vale anche per il Corso Garibaldi. La città è sempre accogliente. Questa è un’occasione da non mancare. Facciamo sentire il nostro calore, il nostro affetto”, ha aggiunto l’orafo, evidenziando le straordinarie caratteristiche paesaggistiche e culturali di Reggio Calabria.

Un appello (alle istituzioni) all’unità

Gerardo Sacco ha poi rivolto un appello ai rappresentanti istituzionali:

“Speriamo che i nostri amministratori facciano qualcosa. In questo caso specifico, spero che continuino su questa strada, senza farsi la guerra tra Regione, Province, Città Metropolitana. Devono essere tutti uniti e così avremo realmente qualcosa da offrire ai giovani”.

L’unità e la cooperazione tra le diverse istituzioni vengono quindi viste come la chiave per costruire un futuro migliore per Reggio Calabria e l’intera regione.

Il rapporto con gli artisti

Parlando del suo legame con il mondo dello spettacolo, Sacco ha raccontato:

“La cosa bella del mio rapporto con gli artisti è che li conosco da tanti anni e quello che mi stupisce è che, tutte le volte, mi accolgono e mi trattano come uno di loro. Ciò che dico a tutti è di non mimetizzarsi, essere calorosi”.

Un messaggio che si estende anche alla comunità reggina, invitata a partecipare con entusiasmo e a dimostrare il proprio spirito di accoglienza in occasione di un evento che potrà accendere i riflettori su Reggio Calabria e le sue eccellenze.

Il Capodanno Rai rappresenta quindi una straordinaria opportunità per celebrare la cultura e la bellezza del territorio, ma soprattutto per iniziare il nuovo anno con rinnovata energia e fiducia nel futuro.