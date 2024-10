Capodanno Rai a Reggio, Milia: ‘Ufficialità non ne posso dare. Progetto merito di Occhiuto’

"La città pullula di turisti grazie ai voli Ryanair. Come cdx non possiamo che essere orgogliosi di questo risultato" le parole del Capogruppo FI

Il Capodanno Rai potrebbe tenersi per la prima volta a Reggio Calabria, segnando un momento storico per la città, mentre per la Calabria sarebbe il secondo anno consecutivo ad ospitare questo grande evento, dopo l’edizione dello scorso anno a Crotone. Sebbene manchi ancora l’ufficialità, il consigliere e capogruppo di Forza Italia, Federico Milia, intervenuto durante l’ultima puntata di Live Break, format di attualità di CityNow, ha espresso orgoglio per il lavoro svolto dal Presidente Roberto Occhiuto e dalla deputazione regionale.

“Ufficialità sul Capodanno Rai a Reggio Calabria, non posso darne. Sarà la stessa emittente televisiva a farlo, al momento opportuno. Il fatto stesso, però, che il grande evento si terrà per il secondo anno consecutivo nella nostra regione è un grande successo. Come cdx siamo davvero orgogliosi del lavoro svolto dal Presidente Occhiuto e da tutta la deputazione nell’ottenere questo risultato”.

Per quanto riguarda l’affluenza turistica:

“Come centrodestra non possiamo che essere soddisfatti e felici del risultato ottenuto grazie all’arrivo in città di Ryanair. Reggio, finalmente, pullula di turisti. Si esce per le strade e si sentono parlare diverse lingue, dall’inglese allo spagnolo, passando per il tedesco. I locali sono affollati, così come l’aeroporto stesso che, già oggi, appare come fosse un altro e, per questo, ci tengo a ringraziare Sacal e l’onorevole Cannizzaro che ha portato i fondi per la riqualificazione dello scalo, con il suo emendamento”.

Un altro punto di svolta, secondo Milia è stato il miglioramento del Tito Minniti:

“L’aeroporto di Reggio appare “completamente trasformato”. Sui lavori ci sono stati dei problemi con la ditta appaltante. Il Presidente Occhiuto, però, ha già fatto sapere che si andrà nuovamente a bando per sostituirla e procedere così verso il completamento di tutti i lotti previsti nel cronoprogramma”.

In attesa della conferma ufficiale, l’eventuale Capodanno Rai a Reggio Calabria non sarebbe solo un evento di intrattenimento, ma anche un’opportunità di crescita economica e turistica per la città, che punta a diventare sempre più una meta di rilievo per il pubblico nazionale e internazionale.