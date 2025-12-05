Capodanno a Reggio, in arrivo ‘la sorpresa delle sorprese’. Tripodi: ‘Ci stiamo lavorando’

A Reggio Calabria il Natale inizia oggi, con l’accensione dell’albero in piazza Duomo. Ma mentre le luci inaugurano il mese più atteso dell’anno, cresce la curiosità per ciò che accadrà il 31 dicembre. L’assessore alle Attività Produttive, Alex Tripodi, ospite dell’ultima puntata di Live Break, ha parlato apertamente di una “sorpresa delle sorprese”. Nessun dettaglio, almeno per ora, ma il tono lascia immaginare qualcosa di grande.

Secondo quanto raccolto da CityNow, l’ipotesi più accreditata è quella di un maxi concerto con diversi artisti, uno show in stile Primo Maggio, capace di trasformare la notte di San Silvestro in un evento collettivo nella città dello Stretto. Un progetto su cui si sta ancora lavorando e per il quale si attende l’ufficialità.

“La sorpresa delle sorprese”: un Capodanno che punta in alto

Tripodi, pur mantenendo il riserbo, non ha nascosto l’entusiasmo:

“La sorpresa delle sorprese per Capodanno… anche se non vi svelerò di cosa si tratta perché ci stiamo ancora lavorando”.

Natale 2025: un palinsesto che unisce centro e periferie

L’assessore ha spiegato nel dettaglio il lavoro portato avanti nelle ultime settimane per costruire un progetto condiviso con le associazioni di categoria per il Natale:

“Abbiamo dato la possibilità a tanti commercianti e operatori di esporre i loro prodotti e servizi nelle casette di Piazza Duomo. Abbiamo pubblicato un bando dedicato alle associazioni e voglio ringraziare Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato e tutti coloro con cui ci siamo interfacciati in questi giorni. È un percorso che continuerà anche nei prossimi mesi”.

Il villaggio di Natale sarà attivo fino al 6 gennaio, con una serie di appuntamenti che accompagneranno cittadini e visitatori per tutto il periodo delle festività. Dal 21 al 23 dicembre, otto spazi della città ospiteranno mostre, performance artistiche e spettacoli, con un’attenzione particolare anche alle periferie:

“Abbiamo ricevuto oltre 40 domande da parte delle associazioni che vogliono arricchire il Natale nei quartieri. Ogni circoscrizione avrà il suo progetto”.

Tra artisti, bambini e tradizioni: un mese di eventi fino alla Befana

Il programma non trascura nessuno: dai bambini, con la casetta di Babbo Natale e le attività dedicate alle famiglie, alle serate musicali, passando per la “reunion DJ” prevista il 27 dicembre. Non mancherà la tradizionale festa della Befana, che chiuderà gli appuntamenti il 6 gennaio.

Non ci sarà invece il villaggio alla Villa Comunale, dove sono in corso lavori di manutenzione. Una scelta necessaria, spiegano dal Comune, per garantire in futuro uno spazio rinnovato e più funzionale.

Un Natale costruito senza pesare sulle casse comunali

Tripodi ha anche sottolineato un aspetto centrale del programma:

“Tutto questo è stato realizzato con circa cinquecentomila euro provenienti da fondi comunitari, che non toccano le casse comunali. Un risultato ottenuto grazie all’ottima iniziativa dell’assessore Carmelo Romeo”.

Attesa per l’annuncio ufficiale: Reggio guarda al 31 dicembre

Il clima è quello della grande attesa. La città, presto illuminata a festa, si prepara a trascorrere un bel Capodanno, dopo quello Rai dello scorso anno.