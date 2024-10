Capuano: ‘Reggina squadra faraonica, la società merita la A’

"Bellomo in serie C come avere Messi o Ronaldo in Liga e Serie A" dice ancora il tecnico dei laziali

Alla vigilia della sfida tra il Rieti e la Reggina, parla il tecnico dei laziali, dichiarazioni riportate dal sito ufficiale rieticalcio.it: “La squadra sta bene, le prestazioni e i risultati accompagnano la crescita di questo gruppo. Domani una partita fondamentale, ma mancano ancora altre gare e non vorrei dire che è la partita decisiva. Gli avversari sono molto forti, carichi di entusiasmo dopo la restituzione dei 4 punti.

Noi abbiamo qualche acciaccato e scioglierò le riserve nelle prossime ore. Ho letto le dichiarazioni di Drago, che stimo tantissimo, che parla di partita della vita quindi per noi è la partita della sopravvivenza. Stiamo facendo dei risultati impensabili alla luce di quello che abbiamo trovato quando siamo arrivati e di quello che ancora pende sulle nostre teste.

Domani abbiamo la peggiore squadra da affrontare in questo momento, una squadra faraonica con un proprietà che merita la Serie A, perciò bisognerà giocare al limite della fatica e fare una grande prestazione. Sono soddisfatto del calore del pubblico, quando sono arrivato speravo di raddoppiare il numero del pubblico e l’ho quadruplicato. E’ normale, anche io andrei a sostenere questo gruppo di ragazzi, che ho l’onore di allenare, per come mordono le caviglie, per quanto corrono e per quanto lottano su ogni palla.

Questa è la soddisfazione maggiore. Dalle 150 persone contro il Francavilla ora speriamo di arrivare alle 1000 e a quel punto, per crescita, meriteremmo la Champions League. Voglio gente allo stadio per gli sforzi della famiglia Curci tornato al timone per evitare che questa squadra fallisse, se non fosse tornato il Presidente ora stavamo a vendere i lupini e non a fare la conferenza stampa.

La Reggina merita la Serie A e sono felice, è giusto che abbiano restituito loro i 4 punti, ma vorrei fare una domanda a chi giudica sulle reazioni diametralmente opposte alla situazione del Rieti. La società è cambiata a Reggio e a Rieti, non paragonabili per progetto e ambizioni, ma anche a Rieti ora c’è solidità, Curci non è paragonabile alla vecchia gestione. Bellomo in Serie C è come avere Messi o Ronaldo in Liga e in Serie A, gli voglio bene a questo ragazzo e sono contento per la scelta che ha fatto di andare a Reggio Calabria.

Domani giocheremo alla Capuano, con intelligenza andremo ad aggredire e giocare nella loro trequarti, vi ricordo che nelle ultime gare i portieri avversari sono stati i migliori in campo. Bisognerà essere intelligenti perchè davanti avremo una grande squadra guidata da un tecnico che stimo e il mio grande amico Massimo Taibi al quale auguro il meglio”.

Foto dal sito rieticalcio.it

