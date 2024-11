Futura travolta da Capurso: adesso i tanti infortuni pesano

Troppa Capurso per una Futura che, definire sfortunata in questo inizio di campionato è riduttivo. I miracoli, osservati ed apprezzati nella gara interna contro Giovinazzo, non riescono a ripetersi. In Puglia è monologo per i Bulldogs che vincono con un rotondo 7-0.

Agli infortunati Pizetts e Cividini, con un unico slot straniero occupato da forfait, si aggiunge anche l’estroso Paolo Scalavino, out così come Pannuti. Capurso entra in campo con voglia di rifarsi dopo la sconfitta dello scorso turno.

Un inizio contratto per entrambe le formazioni

L’inizio è contratto per entrambe le squadre. Grande pressing dei pugliesi e arriva un grosso spavento con la traversa di Nardacchione dopo un ottimo assist di Lamas.

Si sblocca l’incontro dopo poco più di 10 minuti di gioco: 1 a 0 Capurso, gol di Nardacchione che si fa perdonare l’errore di qualche secondo prima.

La reazione della Futura

Inizio tutto in salita per la Futura. Punizione pericolosa battuta da Minnella che finisce a lato del palo. Salgono i ritmi dell’incontro, la Futura inizia a prendere più confidenza con la metà campo offensiva, ma la sfortuna colpisce ancora: esterno della rete per la Futura.

Al rientro dal timeout, arriva il raddoppio di Capurso con Lamas, che ringrazia il compagno per l’assist e insacca a porta vuota, portando il risultato sul 2-0. Dopo un minuto, un altro gol in fotocopia del Capurso: cambiano i protagonisti, ma il risultato è lo stesso. Rete del 3-0 firmata da Nardacchione su assist di Mazzei.

Il primo tempo si conclude con un pallonetto bellissimo di Nardacchione che batte il portiere ospite, portando i padroni di casa sul 4-0.

Un secondo tempo senza storia

Al rientro in campo, la Futura torna a provarci con una conclusione alta di Minnella. La fortuna però non aiuta gli ospiti: un pallone controllato male da Minnella finisce nella propria porta, portando il risultato sul 5-0 per Capurso. Dopo meno di un minuto, Lamas sigla la sesta rete.

Chiude il match Dammacco con l’ultimo gol, fissando il punteggio sul 7-0. La Futura dovrà riorganizzare immediatamente idee e motivazioni, sperando di recuperare qualche infortunato, per la gara di venerdì prossimo in casa contro Lazio.