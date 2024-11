Cara Delevingne per Mulberry: da modella a stilista. Versatilità, spontaneità, raffinatezza ed energia.

di Federica Geria – Cara Delevingne, la it girl più famosa del momento, si distingue da tutte le altre icone fashion per spontaneità e allegria disarmanti.Nata in Inghilterra nel 1992, riesce nel giro di poco tempo a condurre la sua carriera da modella all’apice del successo.Ricercata dalle più importanti griffe, non si accontenta di essere “solo” una delle top model più celebri degli ultimianni: cerca di affermare le proprie capacità in tanti altri campi: dalla recitazione, alla musica.Durante la London Fashion Week 2014 conferma la versatilità che la caratterizza, presentando la sua nuova linea di borse nata dalla collaborazione con Mulberry, e marchiata “Made in England”, terra di origine a cui è molto legata.La presentazione dell’anteprima della capsule collection si svolge all’interno della sala da ballo dell’Hotel Claridge, tramutata in un giardino segreto della campagna britannica. In seguito una cena esclusiva, in stile totalmente british ,che ha visto la partecipazione di numerose celebrities, tra cui Jourdan Dunn, Joan Small, Kelly Osbourne e Poppy Delevingne.La collezione disegnata da Cara per la maison inglese, grazie alle sue capacità di fashion designer, comprende 17 modelli di borse, in tre possibili dimensioni. Più una borsa in limited edition, caratterizzata da piccole borchie a forma di leone,animale che meglio interpreta la sua personalità e spicca sotto forma di tatuaggio sul dito della sua mano.La collezione rappresenta perfettamente il mix tra la raffinatezza che contraddistingue il marchio Mulberry e la contagiosa energia di Cara.Borse pratiche e funzionali, a tracolla, a mano o come zaino, in comouflage, matellassé e pelle. Uno stile piuttosto minimal, ma arricchito da piccoli dettagli superglam. Tutti pazzi per Cara Delevingne!VISITA IL SITO DI CARA DELEVINGNE!