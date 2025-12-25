Bon Natàli, Riggiu!
Una poesia in dialetto che racconta il Natale tra pace, restanza e umanità, firmata La Strada
25 Dicembre 2025 - 12:39 | Comunicato Stampa
A lu tempu ’nta lu cielu cumparìu ’na Lumèra,
si ccugghìu un saccu i genti, chi parìva jornu i fèra.
Prima lenta, poi veloci, cuminciàu a caminàri;
tutti quanti a testa alta principiàru a curriàri,
ciamarèddhe ri pastùri ’ru Spremunti ’o Mongibeddhu
’nta lu Strittu era un coru: “Oggi è natu u Bambineddhu!”
Bona Strada, bon cammìnu a la stadda ’ru Signuri,
mi ’ndi veni ’nta lu cori, un sincèru e randi amùri
pi la genti di la terra, pi li poviri e l’afflitti,
cu non rriva a fini misi e cu scappa ri conflitti.
Da Calabria a Palestina ’nta lu mundu vèni, o Paci!
Si ’ndi vannu i mali genti e mi tornunu i capaci,
i potenti giù dai troni ed i ricchi a mani izàti…
U Vangelu è maravigghia pi li poviri affamati!
Mi si senti ’nto Paisi: Boni e umili o Governu,
chista è terra Paradisu, non è sedi di lu ’Nfernu.
Vecchi, giovani e bambini: “Aundi ajìmu a fari istanza?
U sapìti o no sapìti, chista è terra di Restanza!”
Chista è terra biniditta! Mu griràmu peri peri,
’nta li casi, ’nte purtùni e quartieri pi quartieri:
d’Arangìa ad Arasì, e da Gallicu a Bocali,
mu sapìti tutti quanti, ’nte vallati e ’nte gurnàli,
’nta li tavuli accoglienti cu lu vìnu e li petràli,
permettitindi l’Auguri: Cara Riggiu, Bon Natàli!
La Strada