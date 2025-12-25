Bon Natàli, Riggiu!

Una poesia in dialetto che racconta il Natale tra pace, restanza e umanità, firmata La Strada

A lu tempu ’nta lu cielu cumparìu ’na Lumèra,

si ccugghìu un saccu i genti, chi parìva jornu i fèra.

Prima lenta, poi veloci, cuminciàu a caminàri;

tutti quanti a testa alta principiàru a curriàri,

ciamarèddhe ri pastùri ’ru Spremunti ’o Mongibeddhu

’nta lu Strittu era un coru: “Oggi è natu u Bambineddhu!”

Bona Strada, bon cammìnu a la stadda ’ru Signuri,

mi ’ndi veni ’nta lu cori, un sincèru e randi amùri

pi la genti di la terra, pi li poviri e l’afflitti,

cu non rriva a fini misi e cu scappa ri conflitti.

Da Calabria a Palestina ’nta lu mundu vèni, o Paci!

Si ’ndi vannu i mali genti e mi tornunu i capaci,

i potenti giù dai troni ed i ricchi a mani izàti…

U Vangelu è maravigghia pi li poviri affamati!

Mi si senti ’nto Paisi: Boni e umili o Governu,

chista è terra Paradisu, non è sedi di lu ’Nfernu.

Vecchi, giovani e bambini: “Aundi ajìmu a fari istanza?

U sapìti o no sapìti, chista è terra di Restanza!”

Chista è terra biniditta! Mu griràmu peri peri,

’nta li casi, ’nte purtùni e quartieri pi quartieri:

d’Arangìa ad Arasì, e da Gallicu a Bocali,

mu sapìti tutti quanti, ’nte vallati e ’nte gurnàli,

’nta li tavuli accoglienti cu lu vìnu e li petràli,

permettitindi l’Auguri: Cara Riggiu, Bon Natàli!

La Strada