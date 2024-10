Reggio, tensione in via Ciccarello: blitz dei Carabinieri

Paura nel quartiere a sud della città per la presenza dei militari in assetto antisommossa

Tre macchine dei Carabinieri sostano di fronte alle case popolari di via Ciccarello a Reggio Calabria.

Gli uomini dell’Arma del Comando reggino, in assetto antisommossa, vigilano da un paio d’ore l’intera area. Alcuni residenti della zona hanno sentito esplodere un colpo d’arma da fuoco ma al momento non si conoscono ufficialmente i motivi del blitz dei Carabinieri.

Più volte sono stati effettuati verifiche nell’area di via Ciccarello, notoriamente e tristemente nota sia per il cumulo dei rifiuti perennemente presenti e ciclicamente dati alle fiamme, sia per le attività illecite di alcuni cittadini residenti.

Seguono aggiornamenti.