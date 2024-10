Ag. Caravello: ‘Si, alla Reggina interessa Barillà, però…’

La Reggina ed i grandi nomi. Dopo Menez, sono diversi i calciatori accostati alla società amaranto, ultimo in ordine di tempo l’ex Milan Birsa. Su TMW, ha parlato invece Caravello, l’agente di Nino Barillà, del quale da tempo si parla di un interessamento della Reggina: “Reggina e Monza così come probabilmente il Vicenza saranno indiscusse protagoniste in Serie B. E anche il Benevento in Serie A. La Reggina ha riportato Menez in Italia, per quanto riguarda Barillà registriamo l’interesse tecnico ma ha un campionato da chiudere con il Parma dove si trova bene. Parlarne oggi è prematuro. C’è interesse tecnico ma al momento non una trattativa. Che mercato sarà? I danni del Covid andranno quantificati più avanti. Gli sponsor chiederanno degli sconti, gli abbonamenti non potranno partire. Sarà un mercato con meno colpi eclatanti, almeno per le operazioni medio basse“.

