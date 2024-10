Dopo le parole del presidente Gallo, altro grande nome accostato alla Reggina

“Jeremy Menez è ufficialmente un calciatore della Reggina. Jeremy Menez, è un calciatore della Reggina. L’arrivo di Menez è la dimostrazione che alla Reggina possono arrivare anche i campioni”. Musica per le orecchie dei tifosi amaranto che adesso sognano altri grandi colpi per la costruzione della prossima squadra che andrà ad affrontare il campionato di serie B.

Leggi anche

E sono soprattutto i media nazionali ad accostare i grandi nomi alla società del presidente Gallo. L’ultimo in ordine di tempo è quello del forte Valter Birsa, come scrive itasportpress: “Un profilo di grande qualità ed esperienza, lo sloveno può vantare quasi dieci anni di permanenza in Serie A e quasi 100 presenze nella Nazionale di appartenenza. Al Cagliari di Walter Zenga sembra che lo sloveno non abbia trovato tanto spazio, e la cessione potrebbe essere ormai prossima, considerato anche il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La Reggina è alla finestra e attende novità, nella speranza di poter formare con Menez, Birsa e Denis un tridente in grado di annichilire le difese di tutta la Serie B”.