Reggina: l’arrivo di Menez, impone un’uscita iniziale di otto giocatori

Si conosce bene la situazione contrattuale in casa Reggina e soprattutto quella legata alla famosa lista degli Over. Il campionato di serie B ne impone al massimo 18, senza limiti quella degli Under (per nati dal 1 gennaio 1997). E così, dopo l’ufficializzazione di Jeremy Menez, salgono a 26 i calciatori di una lista assolutamente da ridurre e probabilmente sarà questo l’impegno più gravoso per Taibi.

Partendo dall’individuazione di questi otto elementi, e già questo per stessa ammissione del DS, diventa una scelta dolorosa. Poi bisogna far fronte anche alle necessità degli stessi calciatori, perchè dopo un campionato di questa portata ed un gruppo così compatto, ovviamente diventa più complicato rinunciare, con contratto in tasca, alla possibilità di giocare ancora con questa maglia. Unici Under al momento in organico Mastour e Farroni.