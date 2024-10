Luca Gallo già nella storia. Tifosi impazziti per le sue dichiarazioni…

“Sono molto emozionato nel presentare un grande campione come Jeremy Menez. Orgogliosamente voglio snocciolare qualche numero. 24 presenze in Nazionale e due gol segnati. Ha vinto due campionati francesi, due Supercoppa e due Coppe, un campionato in Messico ed è stato Campione d’Europa Under 17. Poi la Roma, il Milan fra gol ed assist, per questo sono molto orgoglioso di dire che Menez è un calciatore della Reggina.

Il messaggio che mando ai tifosi è che se la Reggina prende Menez, vuol dire che possiamo prendere questo tipo di campioni. I tifosi vanno coccolati, loro non devono mai smettere di sognare. Siamo solo all’inizio della campagna acquisti, ripeto è solo l’inizio“.

Leggi anche

Si racchiude in questi due passaggi il mai banale intervento del presidente Luca Gallo, in occasione della presentazione ufficiale di Jeremy Menez. L’orgoglio per avere regalato alla città probabilmente il colpo più importante della lunga storia amaranto e l’idea di essere solo all’inizio che fa letteralmente impazzire i tifosi della Reggina. Dagli ultimi anni bui alla possibilità di regalare campioni di tale portata, è questo uno dei grandi meriti di un presidente che in un solo anno e mezzo, ha già fatto la storia del club.