Cardiochirurgia – Il lavoro del GOM di Reggio Calabria pubblicato su una rivista inglese

La pubblicazione sul 'The Journal of Heart Valve Diseas' testimonia l’elevato standard qualitativo raggiunto da tutto il Centro Cuore del “GOM” di Reggio Calabria

Importante pubblicazione della Cardiochirurgia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria su una rivista inglese con alto Impact factor che si occupa in maniera particolare delle malattie delle valvole cardiache, The Journal of Heart Valve Disease.

Il lavoro del gruppo diretto dal Dr. Pasquale Fratto ha esaminato e discusso il tema della chirurgia della valvola aortica e le sue possibili complicanze affrontate sia con tecnica tradizionale che in mini-invasiva utilizzando le nuove protesi biologiche a rilascio rapido senza suture.

Si tratta di protesi frequentemente utilizzate in alcuni centri per ridurre i tempi dell’intervento. In tal modo migliorano anche i risultati in termini di ripresa postoperatoria. In particolare è stata messa in evidenza per la prima volta in letteratura un movimento anomalo di tali protesi. Una migrazione a distanza di tempo con significative implicazioni anche sulla valvola mitrale e sulla funzionalità del cuore in toto.

Tale pubblicazione su una rivista internazionale testimonia l’elevato standard qualitativo raggiunto dalla Cardiochirurgia e da tutto il Centro Cuore del “GOM” di Reggio Calabria nel trattamento delle malattie delle valvola cardiache.