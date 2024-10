All’IC Carducci – Da Feltre il Prof. Buchignani parla di storia e shoah

Il prof. Buchignani ha coinvolto gli studenti tanto da riuscire a lanciar loro importanti input su cui avviare riflessioni determinanti per il loro ed il nostro futuro

Il Dirigente scolastico dell’I. C. “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria, prof.ssa Rina Pasqualina Manganaro, ha voluto proporre agli alunni delle classi terze della scuola media un importante momento di riflessione in riferimento alla Giornata della Memoria perché quanto è accaduto non si ripeta mai più!

L’INCONTRO

L’incontro si è svolto presso l’Aula Magna della scuola Secondaria di I grado dell’Istituto.

La Dirigente Manganaro, ben conscia del fatto che solo la conoscenza corretta della storia possa portare a ciò, per raggiungere tale obiettivo, ha ritenuto opportuna la presenza presso la scuola del prof. Paolo Buchignani, storico, scrittore nonché docente di Storia Contemporanea presso l’Università per gli Stranieri “Dante Alighieri”, della nostra città.

Il professore ha abilmente coinvolto gli studenti usando un linguaggio assolutamente accogliente e comprensibile per loro. Buchignani è riuscito a lanciar loro importanti input su cui avviare riflessioni determinanti per il loro ed il nostro futuro!

ARGOMENTI

L’Esperto ha presentato ai ragazzi e ai docenti una chiarissima scena storica riguardante l’epoca della Seconda Guerra Mondiale: cause, eventi, conseguenze. E lo ha fatto coinvolgendo attivamente gli alunni che hanno collaborato interagendo molto positivamente con il docente instaurando un clima di concreto apprendimento!

La lezione di storia, geografia e cittadinanza, realizzata con il supporto dei mezzi multimediali e attraverso la proiezione di filmati e fotografie, realizzati dagli alunni in preparazione all’evento, si è rivelata particolarmente significativa per alunni e docenti e ha offerto la possibilità di ritrovarsi tutti a riconoscere ancora una volta l’importanza della cultura, unico strumento di libertà!