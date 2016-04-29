‘Carducci – V. da Feltre’ vince i Giochi Matematici del Mediterraneo

Marco Carbone della I H della scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria ha vinto i Giochi Matematici del Mediterraneo. Oltre a Carbone, che ha conquistato il primo posto, l’Istituzione scolastica reggina ha partecipato con ottimi risultati grazie ad altri due allievi: Nicola Morante della classe II B, che si è piazzato quinto ed Emanuele Ricco della III F, che ha chiuso al quarantacinquesimo posto.

“La Matematica amata e vissuta con motivazione!” ha dichiarato Rina Pasqualina Manganaro, Dirigente scolastico del “Carducci – V. da Feltre”. ”Chi l’avrebbe mai detto? Una disciplina, storicamente riconosciuta come ostica agli allievi, che fa riscuotere tali e tanti successi! Senza dubbio l’entusiasmo con cui i docenti della disciplina, appositamente sollecitati dalla Direzione – ha proseguito la prof.ssa Manganaro – hanno fatto vivere positivamente l’approccio con questa materia, è stato fondamentale. Tuttavia va principalmente evidenziato l’impegno degli studenti e, a conferma del principio che ‘gli allievi sono l’immagine riflessa della passione dei loro insegnanti’, è con grande fierezza ed orgoglio che la scuola vanta la presenza al proprio interno di alunni di tal portata”.

Marco Carbone si prepara adesso ad affrontare le finali dei Campionati Internazionali della Bocconi.