Conclusa la summer school de “L’orodicalabria”: Careviva il progetto vincitore

Si chiama “Careviva” il progetto vincitore delle borse di studio nella Silicon Valley assegnate a conclusione della summer school “Si può già fare” svoltasi a Belvedere Marittimo su iniziativa dell’associazione L’orodicalabria.

Careviva: il progetto vincitore

L’obiettivo di “Careviva” è quello di accompagnare le famiglie nel percorso che porta all’adozione dei bambini, aiutandole ad affrontare e superare tutte le difficoltà che spesso costringono ad abbandonare l’idea di diventare genitori.

Il premio: due settimane nella Silicon Valley

Grazie al sostegno di Innovit, che ha messo a disposizione le borse di studio, i quattro studenti universitari calabresi Marika De Marco, Simone Nazzareno Perri, Elisa Fristachi e Margherita Riga voleranno per due settimane di full immersion nelle realtà più innovative della California, dove potranno trasformare la loro idea in progetti reali.

Le parole degli organizzatori

“Comunque – ha spiegato il direttore scientifico Francesco Verderami rivolgendosi agli studenti – siete tutti vincitori, anche se senza biglietto aereo. Siete tutti un pezzo importante della nuova Calabria e collaboreremo”.

“Il futuro, anche il nostro – ha detto il presidente dell’associazione L’orodicalabria Ernesto Magorno – è nelle mani delle ragazze e dei ragazzi della Calabria. Oggi c’è la consapevolezza di una capacità imprenditoriale, è quella che vogliamo mettere in campo”.

I progetti della summer school

Suddivisi in sei gruppi di lavoro per quattro giorni, i 24 studenti che hanno partecipato alla summer school hanno elaborato altrettanti progetti in diversi campi. Ora potranno essere inseriti tra le start up che l’incubatore dell’Università della Calabria accompagna nel loro percorso di crescita.

Calabria: da periferia a frontiera