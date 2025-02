Caridi attacca Falcomatà: ‘La sua opposizione al Ponte sullo Stretto è imbarazzante’

Il consigliere comunale della Lega, Caridi, ha espresso dure critiche nei confronti del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, per la sua netta opposizione alla realizzazione del Ponte sullo Stretto.

“La posizione di Falcomatà sul Ponte è imbarazzante e offensiva. Il Ponte rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo del territorio e per le imprese del Mezzogiorno”, ha dichiarato Caridi, sottolineando come questa infrastruttura possa rappresentare una svolta economica per l’intera regione.