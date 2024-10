Caridi (Fi): ‘Torrente Archi Carmine ripulito, ora Teknoservice faccia la sua parte’

“Sono trascorsi 10 giorni da quando, su mio input ed impegno personale, il Consorzio di Bonifica è intervenuto sul torrente Archi Carmine per ripulirlo da sterpaglie e arbusti, riportandolo alla normalità dopo aver assunto i connotati di vera e propria giungla (come può vedersi dalle foto).

Tutto ciò a zero spese per la Città metropolitana, che detiene la responsabilità rispetto alla manutenzione dei torrenti. In cambio avevamo chiesto soltanto che Teknoservice prendesse l’impegno di ripulire dal materiale di risulta al termine dell’intervento; un servizio che non può certo essere realizzato dal Consorzio di Bonifica o da altri. Impegno preso. Eppure dal 10 agosto ad oggi, neppure un centimetro di tutto il torrente Archi Carmine è stato ripulito. Lo segnaliamo pubblicamente non solo per evidenziare il mancato intervento di Teknoservice come da accordi, ma soprattutto per mettere in guardia tutti dal potenziale pericolo che deriva dalla mancata pulizia.”

Parole di Antonino Caridi, consigliere comunale di Forza Italia, sceso in campo in prima persona nei giorni scorsi per ripristinare la normalità lungo uno dei principali torrenti di Reggio Calabria. Caridi, con la sua denuncia, intende mettere in guardia gli Enti dal rischio che deriverebbe in caso di persistente maltempo.