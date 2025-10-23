Ecosistema Urbano a Reggio, Caridi: ‘Ennesima bocciatura di un’amministrazione disastrosa’

“Una bocciatura senza appello. L’ennesima bocciatura di un’amministrazione comunale e di un Sindaco, Falcomatà, che da anni hanno rilegato stabilmente la Città di Reggio Calabria all’ultimo posto di tutte le classifiche nazionali. Prima si andrà al voto, prima Reggio Calabria si libererà di un’amministrazione comunale totalmente inadeguata”.

Questa la dura presa di posizione del Consigliere Comunale Antonino Caridi della Lega Calabria, intervenuto a commentare il rapporto annuale “Ecosistema Urbano 2025” di Legambiente:

“In tutti questi anni le gravi problematiche rimaste irrisolte e la mancanza di lungimiranza dell’amministrazione Falcomatà e del Partito Democratico hanno determinato questi fallimentari risultati che, purtroppo, i cittadini quotidianamente sono costretti a subire. Una Città oramai invivibile, che soffre nella gestione delle problematiche ambientali e della raccolta dei rifiuti, nella gestione idrica, della mobilità, della programmazione e che non può più permettersi di essere guidata da chi ha dimostrato grave inadeguatezza e improvvisazione. Reggio Calabria merita molto di più. Non possiamo più permetterci il disastro di questi anni. L’occasione sta arrivando con le prossime elezioni amministrative. Sapremo dare a Reggio Calabria un’amministrazione degna e capace di farla risorgere”.