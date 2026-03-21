Elezioni comunali e nuova sede di Azione, Calenda atteso a Reggio Calabria

C'è curiosità per capire quale sarà l'orientamento politico di Azione alle prossime elezioni comunali reggine. Califano al lavoro sulla lista

Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione, è atteso a Reggio Calabria. Secondo quanto raccolto da CityNow, il leader del partito sarà in riva allo Stretto il 26 marzo per inaugurare la nuova sede cittadina di Azione. Con lui dovrebbe esserci anche Ettore Rosato, attuale vicesegretario nazionale del partito.

La visita si inserisce in una fase di riorganizzazione del partito sul territorio reggino. Un passaggio che parte dalla recente nomina dell’ex consigliere comunale Gianluca Califano a commissario provinciale di Azione.

Lo stesso Califano, in queste settimane, è al lavoro per costruire la lista in vista delle prossime elezioni comunali di maggio che dovrebbe vederlo salvo sorprese tra i candidati.

L’arrivo di Calenda e Rosato rappresenterebbe quindi un segnale politico preciso, in un momento in cui Azione prova a rafforzare presenza e struttura organizzativa a Reggio Calabria. C’è curiosità per capire quale sarà l’orientamento politico di Azione alle prossime elezioni comunali reggine.