Tansi chiama a raccolta i calabresi: “Si deve abbattere la ‘ndrangheta”

“È una battaglia difficile da combattere contro i poteri forti collegati alla ndrangheta”.

Non è la prima volta che Carlo Tansi parla della mafia in Calabria e di quanto quest’ultima abbia, spesso, bloccato lo sviluppo della regione. In un post su facebook il candidato alla presidenza regionale afferma:

“Dovremo combattere senza esclusione di colpi in tutta la Calabria, comune per comune, frazione per frazione”.

E chiama a raccolta i calabresi che lo sostengono sin da quando era a capo della Protezione Civile e che, sempre, l’hanno sostenuto in questi anni. Ricordiamo infatti che la candidatura di Tansi ha avuto inizio con una petizione. Migliaia sono state le firme raccolte pur di vedere il geologo ricercatore prendere le redini della gravosa situazione calabrese.

“Sono convinto che con l’impegno di tutti i Calabresi perbene e con l’entusiasmo e la passione dei giovani possiamo riuscire ad abbattere il muro di gomma che ha bloccato il volo della Calabria, la regione più bella e potenzialmente ricca d’Italia”.