Carnevale 2018: Indastrya Club pronta ad accogliere Rudeejay

La Fabbrica del divertimento reggino lancia un altro grande evento.

Dopo il rinvio di Shade dovuto ad impegni contratti dall’artista in relazione al celebre festival di Sanremo 2018 che si terrà a Febbraio, arriva a Reggio Calabria un grande deejay italiano. L’organizzazione Elite è lieta di presentare Mr. Rudeejay protagonista del Carnevale 2018!

Rodolfo Seragnoli, conosciuto con lo pseudonimo di “Rudeejay” ha il destino scritto nel nome, la sua è una storia unica perché autentica, capace di trascinare, conquistare, ispirare la gente. Un sogno, una passione che diviene realtà. Grazie alla sua bravura Rudeejay ha anticipato tempi e tendenze in un vortice in cui passo per passo si conferma pioniere, scalatore, precursore di musica.

L’Indastrya Club di San Gregorio è dunque pronta ad accogliere un ospite di fama nazionale e far ballare i reggini sulle note della sua musica. L’inarrestabile successo di pubblico va oltre numeri che crescono esponenzialmente giorno per giorno, questo grazie spirito, alla tenacia, alla passione che il deejay bolognese mette in ciò che fa. Impossibile racchiuderlo dentro una definizione o cifra, la sua vita è in movimento come le migliaia di persone che fa ballare ogni settimana.

Ad accompagnarlo durante l’esibizione saranno il dj Claudio Polimeni e dj GRDN con il vocalist Eros Pillitteri.

L’appuntamento è per sabato 10 febbraio all’Indastrya Club, la fabbrica del divertimento situata nella periferia di Reggio Calabria. Siete pronti a ballare sulle note di uno dei migliori dj italiani?

N.B. L’esibizione di Shade, prevista per il 10 Febbraio, all’Indastrya Club, è stata posticipata al 31 Marzo.