Rosarno, grande festa per la sesta edizione del Carnevale

Una Rosarno gremita di persone ha festeggiato, ieri, domenica 2 marzo, il Carnevale, prendendo parte alla sfilata dei carri in maschera e alle altre iniziative previste. Con ogni probabilità un nuovo record per la manifestazione in termini di presenze, con migliaia di persone provenienti da tutto il comprensorio, i quali hanno assistito al corteo dei carri allegorici che si è snodato lungo le vie del centro storico, partendo da Piazza P. Orsi e attraversando le principali strade della città: Via Medma, Via Regina Elena, Piazza Valarioti, Piazza del Popolo, Corso G. Garibaldi, per poi giungere nel cuore della Città, Piazza Duomo.

Un tripudio di colori, musica, coriandoli e allegria, rappresentato al meglio dai dodici carri allegorici che hanno coinvolto centinaia di figuranti in quella che è stata considerata come una grande festa. Ad aprire il corteo è stato il carro “Animazione e Musica” realizzato da Michele Luciano e tanti giovani volontari.

A seguire i carri “Questi Politici” e “Pinocchio”, a cura del gruppo volontari agricoltori e commercianti. Presenti anche le scuole rosarnesi con l’I.C. “Scopelliti – Green” e il carro “Il circo” realizzato dal gruppo Mamme, l’Istituto Maria Ausiliatrice con il carro “Inside Out” e l’I.C. “Marvasi – Vizzone” che ha realizzato il carro “La moda degli anni”. Hanno partecipato anche i ragazzi della Ludoteca “L’isola che c’è” con il carro “Il trenino”, i ragazzi del Servizio Civile Universale con il carro “Disney”, il gruppo “Sbronzolandia” con l’omonimo carro.

Non poteva mancare il gruppo “Baraunda” che, con la partecipazione della Scuola Infanzia “Hakuna Matata” e della Scuola di Ballo “Like Dance”, ha addirittura realizzato tre carri: “Paperino & co.”, “Quello che non vorrei vedere” e “Squid Game”.

Un altro pomeriggio meraviglioso per la cittadina medmea, che si conferma sempre più in grado di realizzare eventi culturali e di spettacolo di livello come “Il Carnevale Rosarnese”, giunto alla sesta edizione, organizzato dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco dott. Pasquale Cutrì.

Le dichiarazioni del Sindaco Pasquale Cutrì e dell’Assessore Antonino Pronestì

Il Sindaco dott. Pasquale Cutrì ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento dichiarando: «Anche quest’anno il Carnevale di Rosarno ha riempito di festa, scherzi e sorrisi le vie della nostra Città. Ringrazio l’Amministrazione Comunale tutta, in particolare l’Assessore Antonino Pronestì per avere coordinato e coinvolto tutte le forze attive del nostro territorio; ringrazio le forze dell’ordine presenti, soprattutto la nostra Polizia Locale e la Croce Rossa Comitato di Rosarno per l’impegno profuso a presidio dell’evento».

Soddisfatto anche l’Assessore Antonino Pronestì, che ha sottolineato il grande coinvolgimento di tutta la comunità: «Il nostro Carnevale ha trasformato la città in un’esplosione di gioia, colori e sorrisi, portando allegria non solo a Rosarno, ma anche a tutti i visitatori dei paesi limitrofi. Ogni singolo momento è stato vissuto con intensa emozione, un’esperienza che ha coinvolto grandi e piccini. Ma dietro ogni carro, maschera, ogni passo di danza, c’è stato un lavoro immenso, fatto con passione e dedizione».

Ha poi rivolto un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione: «Un grazie infinito al Comando di Polizia Locale, alla Croce Rossa, alle scuole, agli asili e alle scuole di ballo, alla giuria, ma soprattutto ai tanti volontari e amici che hanno lavorato con cuore e impegno per rendere tutto possibile. Voi siete il vero motore di questa festa!

Un ringraziamento speciale va anche ai tanti commercianti, agli imprenditori e agli agricoltori che con il loro sostegno hanno dato vita a un evento che è andato ben oltre le aspettative. È grazie a ciascuno di voi che siamo riusciti a creare qualcosa di straordinario».

Una giornata indimenticabile per Rosarno

L’Assessore ha infine concluso con un messaggio di grande entusiasmo e unità: «Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: regalare una giornata indimenticabile ai nostri bambini e a tutta la comunità, regalare un sorriso a chi ci ha visto partecipare, e far sentire ognuno di noi parte di un sogno che si realizza. Oggi siamo tutti più uniti, più forti e ancora più orgogliosi di essere parte di questa città. Grazie a tutti!»