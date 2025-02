Carnevale a Rosarno, torna l’appuntamento con i carri allegorici

Quinta edizione del Carnevale Rosarnese: un evento atteso. Sfilata dei carri allegorici, oltre dieci opere in mostra

Si avvicina il Carnevale e Rosarno si prepara a vivere la festa più colorata dell’anno con eventi, maschere, intrattenimento e iniziative che coinvolgeranno tutto il territorio cittadino. L’obiettivo è favorire aggregazione e divertimento per grandi e piccini.

Il Carnevale Rosarnese giunge alla sua quinta edizione, organizzato dall’Amministrazione Comunale e coordinato dall’Assessore con delega agli Spettacoli, Antonino Pronestì.

Alcune settimane fa, l’Ufficio Cultura del Comune di Rosarno ha pubblicato un avviso rivolto a scuole, parrocchie, associazioni, cooperative sociali, singoli cittadini e organismi senza scopo di lucro. L’obiettivo era raccogliere proposte per la sfilata di carri in maschera o altre iniziative per il Carnevale 2025. L’iniziativa ha riscosso grande successo con numerose adesioni, tra cui scuole primarie e dell’infanzia, associazioni, parrocchie e scuole di danza.

Sfilata dei carri allegorici: oltre dieci opere in mostra

Grande attesa per la sfilata dei carri allegorici, che vedrà la partecipazione di oltre dieci carri realizzati grazie all’impegno di numerosi volontari rosarnesi.

Il corteo allegorico partirà domenica 2 marzo alle ore 14:30 da Piazza Paolo Orsi e attraverserà Via Medma, Via Regina Elena, Piazza Valarioti, Piazza del Popolo, Corso G. Garibaldi e arriverà in Piazza Duomo.

Le dichiarazioni dell’Assessore Antonino Pronestì

Particolarmente soddisfatto l’Assessore con delega agli Spettacoli, Antonino Pronestì, che ha dichiarato: