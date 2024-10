Carnival Reggio 2017, il programma completo

di Domenico Suraci – Dal 23 al 28 febbraio le vie di Reggio si rallegreranno con una serie di eventi destinati soprattutto ai bambini.

Giovedì 23 febbraio alle ore 18.00 a piazza Duomo si inaugurerà il villaggio per bambini, in collaborazione con il Circolo Crucitti di Reggio Calabria, che comprenderà gonfiabili e intrattenimento per i più piccoli; sabato 25 febbraio, invece, alle ore 23.00 si terrà il Veglione di Carnevale By Bart Cafè presso la Scalinata del Teatro Cilea. Domenica 26 febbraio, poi, a partire dalle 17,30 si potrà assistere, dopo diverso tempo, alla sfilata dei carri allegorici, delle scuole di danza, mascherine e artisti di strada sul corso Garibaldi. Carri che secondo quanto trasmesso stamane sono stati realizzati dall’artista artigiano Lino Panetta e dalla sua equipe.

Per concludere, ancora, martedì 28 febbraio, dalle ore 17,30 tornerà la sfilata dei carri sul Corso e parallelamente sarà organizzato uno show coocking dei maestri pasticceri e dei cuochi reggini a piazza San Giorgio. Altra iniziativa collaterale, l’esposizione di disegni nella galleria del Comune realizzati dai bambini delle scuole cittadine, a cura di Reset e La Svolta.

“C’è voglia di ricreare un evento che si ero perso”, parole di Agostino Crucitti, un evento che, secondo quanto affermato dal consigliere Latella, da poco insediato nel ruolo di delegato al turismo, è “fulcro di un’iniziativa di investimento esterno in un momento non roseo per le casse del Comune. Ci vuole l’aiuto di tutte le associazioni per le prossime iniziative per potenziare ulteriormente l’offerta e programmare eventi di successo”, ha concluso Giovanni Latella, al quale ha seguito l’intervento dell’assessore Anghelone, che si augura che una partecipazione di massa ai diversi eventi previsti per i prossimi giorni.

Un bentornato, dunque, al carnevale in città che si speri porti allegria, felicità e spensieratezza per tutti i reggini.