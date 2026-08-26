Taglio delle accise verso la proroga, Salvini: ‘Sconto fino a settembre, poi qualcosa di più continuativo’

Un decreto è in arrivo sul tavolo del Consiglio dei ministri. Palazzo Chigi: 'L'obiettivo è il sostegno alle fasce più bisognose'

È prevista alle 18 di oggi la riunione del Consiglio dei ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise.

Caro carburanti, verso un intervento più mirato

Ieri si è svolta una riunione tra la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, dedicata alla situazione dei prezzi dei carburanti e alle misure di sostegno, hanno riferito le fonti della Presidenza del Consiglio nell’annunciare il Cdm che dovrebbe ‘consentire al Governo di lavorare a un intervento più mirato’.

‘Quella in scadenza – aggiungono -, dunque, non sarà la misura definitiva, ma servirà a consentire di mettere a punto il provvedimento nei tempi che sono necessari. L’obiettivo è predisporre una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato, rendendo così l’intervento più efficace e selettivo’.

Salvini: “Prorogheremo lo sconto diesel”

“Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine”, ha detto il leader della Lega Matteo Salvini interpellato in un punto stampa al Meeting di Rimini. A chi gli chiedeva per quanto sarà prorogato lo sconto sulle accise ha risposto: “Per alcuni giorni, fino a settembre, immagino. Poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi”.

Fonte: Ansa