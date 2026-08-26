Piazza Garibaldi ripulita, Lacava: ‘Il cuore di Reggio inizia a risplendere’ – FOTO

Il presidente della I Circoscrizione: “Un luogo di grande valore storico e culturale che merita rispetto e decoro”

La pulizia dell’area archeologica di piazza Garibaldi, effettuata ieri nel centro di Reggio Calabria, è stata ultimata. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della I Circoscrizione Simone Lacava, che sottolinea l’importanza dell’intervento e più in generale delle attività di cura degli spazi pubblici cittadini.

L’operazione ha interessato gli scavi archeologici presenti davanti alla Stazione Centrale, area che negli ultimi tempi aveva mostrato evidenti necessità di manutenzione. Un intervento che arriva dopo quelli effettuati nelle scorse settimane alle Mura Greche e alle Terme Romane.

Lacava: “Piazza Garibaldi inizia a risplendere”

“Piazza Garibaldi, cuore pulsante del centro di Reggio, inizia a risplendere”, afferma Lacava, che inserisce l’operazione nel percorso avviato dall’amministrazione comunale.

Secondo il presidente della I Circoscrizione, prosegue “l’impegno concreto e tangibile dell’Amministrazione Cannizzaro nella cura e nella valorizzazione degli spazi urbani della città, soprattutto quelli più nevralgici che rientrano nella Prima Circoscrizione”.

Lacava si sofferma in particolare sul valore dell’area archeologica di piazza Garibaldi, definendola “un luogo di grande valore storico e culturale che merita attenzione, rispetto e decoro” e che, sostiene il presidente, fino ad oggi era rimasto “abbandonato a se stesso”.

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“Cura degli spazi pubblici fondamentale per Reggio”

Per Lacava, la manutenzione non deve limitarsi a singoli interventi, ma deve inserirsi in una più ampia azione di recupero degli spazi urbani.

“Crediamo fortemente che la riqualificazione e la cura degli spazi pubblici rappresentino un passo fondamentale per restituire dignità a Reggio”, afferma.

Il presidente della Circoscrizione richiama quindi anche la responsabilità dei cittadini, chiedendo attenzione per evitare che le aree appena ripulite tornino rapidamente in condizioni di degrado.

“In questo ambizioso percorso di normalizzazione e valorizzazione di tutti gli angoli della nostra città – aggiunge – serve anche la collaborazione di tutti i cittadini. Confidiamo nel senso civico dei reggini, affinché pure questa importante area venga mantenuta pulita e rispettata”.

L’appello conclusivo guarda quindi alla collaborazione tra istituzioni e comunità: “Solo insieme possiamo costruire una Reggio più bella, vivibile e rispettata”.

L’intervento di piazza Garibaldi prosegue così il percorso di manutenzione dei principali luoghi storici del centro cittadino, con l’obiettivo di restituire maggiore decoro ad aree che rappresentano non solo una testimonianza del passato di Reggio Calabria, ma anche punti centrali della vita quotidiana della città.