Furto opere Antonello da Messina, la Regione: ‘Allarmi funzionanti, criticità nella sicurezza da parte dei custodi’
L'ispezione amministrativa disposta dal presidente della Regione conferma il buon funzionamento degli allarmi
26 Agosto 2026 - 08:56 | Comunicato stampa
Le verifiche effettuate dalla Regione siciliana al MuMe di Messina dopo il clamoroso furto delle tavole del pittore Antonello da Messina hanno confermato “il buon funzionamento degli allarmi” e “le criticità nell’applicazione da parte dei custodi delle procedure previste dai protocolli di sicurezza”.
L’ispezione disposta dalla Regione siciliana
E’ quanto si apprende dall’ispezione amministrativa disposta dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.
Il dirigente generale del dipartimento dei Beni culturali, Mario La Rocca, ieri ha effettuato un sopralluogo al MuMe.
Attesa per le decisioni sui custodi
Il dipartimento attende alcune integrazioni alla relazione consegnata nei giorni scorsi dalla direttrice del museo e solo dopo assumerà la decisione sull’eventuale apertura del procedimento disciplinare nei confronti dei quattro custodi in servizio a Ferragosto quando è stato commesso il furto delle preziose tavole che valgono decine di milioni di euro.
I custodi sono stati messi in ferie e trasferiti in altre sedi in attesa delle determinazioni amministrative.
Fonte: Ansa Sicilia
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie