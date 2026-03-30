Pasqua e rientro in Calabria, Erica: ‘Con quello che ho speso potevo andare a New York’

Per molti calabresi che vivono lontano da casa, tornare in famiglia a Pasqua sta diventando sempre più difficile. I rincari dei voli tra Nord e Sud stanno trasformando anche un viaggio di pochi giorni in una spesa pesante, soprattutto per chi parte con figli piccoli.

Il caro voli per chi vive lontano dalla Calabria

A raccontare il disagio dalle pagine di Fanpage è Erica, 41 anni, originaria della Calabria e residente a Milano. Ogni anno prova a organizzarsi per rientrare durante le feste, ma le tariffe aeree hanno ormai raggiunto cifre che considera fuori misura.

“Il prezzo dei voli non è mai stato così alto in vent’anni che vivo a Milano, a dicembre ho speso 800 euro per tre biglietti da Linate a Lamezia Terme per due adulti e una bambina di età inferiore ai due anni. Con quello che ho speso potevo andare a New York“.

Con una bambina piccola l’aereo diventa quasi obbligato

Nel suo caso l’alternativa del treno non è davvero percorribile. Tempi lunghi, cambi e ritardi rendono il viaggio troppo complicato per chi si muove con una bimba molto piccola.

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“Fare ore di treno con una bimba di due anni per tornare in Calabria non è possibile. Almeno per qualche anno l’aereo è una scelta obbligata, ma vedere la propria famiglia non dovrebbe essere un lusso”.

Prezzi alti anche prenotando in anticipo

Erica vive a Milano dal 2003 e dice di non aver mai visto tariffe simili, neppure nei periodi più richiesti.

“Vivo a Milano dal 2003, sono un po’ di anni che viaggio, ma i prezzi che ci sono adesso non li avevo mai visti. Tornare due giorni per Pasqua dai miei genitori in Calabria, dal 4 al 7 aprile, mi è costato 768 euro. Mia figlia ha meno di 23 mesi, quindi non paga il volo se non pochi euro di tasse. È incredibile“.

Le visite in famiglia diventano più rare

Anche prenotare con largo anticipo, spiega, non basta più a contenere la spesa.

“Ho fatto a gennaio il biglietto per scendere a Pasqua perché di solito facendolo tempo prima si risparmiava molto. Ma se oggi guardo i biglietti per andare in Calabria a Natale, quindi 9 mesi prima, il costo è di 1.049 euro per tre persone”.

Il risultato è che i rientri vengono rinviati o cancellati.

“A settembre mi sarebbe piaciuto andare a trovare i miei genitori insieme a mia figlia, quindi senza mio marito, ma sono stata costretta a desistere perché mi sarebbe costato comunque quasi 500 euro. Tutto questo fa rabbia”.

Il nodo dei bambini e l’alternativa treno

A pesare c’è anche il fatto che, compiuti i due anni, per i bambini il biglietto aereo sale fino ad avvicinarsi a quello di un adulto.

“È assurdo che una bambina di due anni paghi come un adulto. È vero che ha un posto a sedere, ma starà sempre in braccio al genitore”.

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Sul treno, infine, Erica non ha dubbi.