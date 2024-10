Prezzi alti e non proporzionati, Antitrust indaga su Caronte Tourist

L’istruttoria -si legge su Il Sole 24 Ore- è volta ad accertare se Caronte Tourist – operatore che si trova in posizione dominante nello Stretto di Messina nel trasporto marittimo di passeggeri con mezzi gommati al seguito e di mezzi commerciali con conducente e che si presenta quale monopolista di fatto sulla rotta Villa San Giovanni-Messina Rada San Francesco – applichi prezzi e condizioni contrattuali eccessivamente onerosi.

Ad una prima analisi effettuata da parte dell’Autorità emergerebbe, in particolare, come Caronte Tourist pratichi prezzi alti e significativamente superiori rispetto a quelli praticati da altri operatori, oltretutto non parametrati rispetto agli ipotizzabili costi di svolgimento del servizio.