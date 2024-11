Carrefour a Zumpano festeggia il primo anno con i prodotti “Campagna Amica” Coldiretti

Prodotti tipici del territorio e della tradizione, moltissimi a chilometri zero, significa garanzia di freschezza e sostenibilità durevole. Carrefour rilancia e domani lunedì 16 novembre a partire dalle ore 9,00, nella struttura di Zumpano (CS) festeggia il primo anno di stretta sinergia con la rete di “Campagna Amica “ promossa da Coldiretti. Con l’occasione, all’esterno del complesso commerciale ci sarà per l’intera giornata il mercato di “Campagna Amica”. L’Ipermercato di Zumpano, da tempo poi sta portando avanti l’iniziativa “Ortofrutta calabrese a km zero” che con i prodotti “Campagna Amica” e della Filiera Agricola Italiana, che sta riscuotendo grande apprezzamento dai cittadini-consumatori e testimonia fiducia verso l’agricoltura come elemento imprescindibile di modernità e successo. Questa scelta è un riconoscimento alle capacità economiche e produttive del settore più importante dell’economia regionale sempre di più impegnato nella distintività delle produzioni e del loro legame con il territorio che fa la storia dei prodotti. Sarà una giornata intensa, che accentuerà il rapporto con i produttori locali. Alle ore 18,00, a suggellare l’evento, ci sarà il taglio di una megatorta.