Reggio, dopo la ‘belva’ arriva il carro scala. Nuovo acquisto in casa Castore

Il Consigliere delegato al Decoro urbano, ai parchi e giardini, Massimiliano Merenda, insieme ai referenti del Settore, ha consegnato le chiavi del nuovo strumento operativo ai responsabili della Società in house del Comune.

Un nuovo moderno e super accessoriato carro scala è stato consegnato questa mattina al Comune di Reggio Calabria in dotazione alla Società in house Castore. La consegna, che consentirà alla società di intervenire in maniera più rapida, sicura ed efficace sul patrimonio arboreo del Comune di Reggio Calabria, è avvenuta alla presenza del Consigliere delegato al decoro urbano, ai parchi e giardini, Massimiliano Merenda.

Ha commentato così il Consigliere Merenda:

“Una nuova importante dotazione che ci consente una gestione più efficace e tempestiva degli interventi in capo all’Amministrazione nel settore della cura del verde pubblico ed in particolare del patrimonio arboreo dell’intero territorio cittadino”.

Il nuovo carro scala raggiungerà l’altezza totale di 30 metri, consentendo di operare in maniera sicura e confortevole anche sugli alberi più alti, efficientando e velocizzando operazioni fino ad oggi gestite con maggiore difficoltà. L’investimento complessivo per l’acquisto e la dotazione del nuovo mezzo è stato di circa 200 mila euro, a valere su programmi di finanziamento comunitari.

Continua il Consigliere:

“Un obiettivo fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, come da indirizzi programmatici del Sindaco Giuseppe Falcomatà, in continuità con la gestione del sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, che siamo riusciti a conseguire grazie al prezioso lavoro promosso dagli uffici del Settore Ambiente, allora guidato dal Dirigente Domenico Richichi, e con il Funzionario responsabile Vincenzo Cotroneo, in stretta collaborazione con il responsabile del servizio del Servizio Parchi, Giardini e arenili della società Castore Bruno Nicolò”.

Chiude così il Consigliere Merenda: