TintaUnita, non solo cartoleria: a Reggio un mondo di colori e idee per scuola e ufficio

Settembre, tempo di quaderni nuovi, zaini da scegliere e colori pronti a riempire di entusiasmo i banchi di scuola. A Reggio Calabria c’è un posto che, più di una semplice cartoleria, è diventato un punto di riferimento per famiglie, studenti e insegnanti: TintaUnita Reggio Calabria.

Più di una cartoleria

Non è solo il luogo dove comprare penne, evidenziatori e diari. TintaUnita è un mondo che sa di emozioni e novità, capace di rendere speciale anche la routine scolastica. Qui ogni prodotto è scelto per sorprendere, per stimolare la creatività e accompagnare i più piccoli – e non solo – in un nuovo anno fatto di impegni, studio e passioni.

Dai servizi ai grandi marchi

Mentre ci si prepara al rientro tra i banchi, da Tinta Unita è possibile trovare non solo articoli di cancelleria ma anche fotocopie, plastificazioni, rilegature, pagamenti vari e ricariche.

E poi ci sono i brand più amati dagli studenti: oltre TintaUnita, anche Seven, Comix, Eastpak, Stabilo, Legami, Itotal e tanti altri, per trasformare lo zaino e l’astuccio in un vero segno distintivo di stile.

Un progetto che cresce

TintaUnita è un progetto innovativo, unico nel suo genere a Reggio Calabria. Non solo cancelleria, ma anche una selezione di oggetti per l’ufficio e articoli di home & design che rendono lo spazio quotidiano più pratico e accogliente.

Dove trovarla

La cartoleria si trova in via Plebiscito 13, trav. Corso Garibaldi – Reggio Calabria.

Numero di telefono 0965377133.