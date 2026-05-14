Calabria, scontro fra due vetture: due feriti estratti dalle lamiere

Intervento dei Vigili del Fuoco. Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza è intervenuta sulla SS 107, al km 33, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture: una Fiat Punto e una BMW X4.

Due feriti estratti dalle lamiere e affidati al 118

Due le persone rimaste ferite, estratte dalle lamiere dai Vigili del Fuoco ed affidate al personale sanitario del SUEM 118 per il successivo trasporto presso l’ospedale di Cosenza.

A seguito dell’incidente, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti.

Strada chiusa per i soccorsi: presenti Polizia Municipale e AMSS 118

Sul posto presenti anche la Polizia Municipale e il personale sanitario dell’AMSS 118.