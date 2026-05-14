Welfare, l’impegno della Regione Calabria per le donne, Straface: ‘Oltre 7mln per il progetto Concilia’

“Supportare le donne calabresi non è solo un dovere istituzionale, ma una priorità assoluta del nostro progetto di civiltà e crescita regionale. Vogliamo trasformare le sfide del quotidiano in opportunità di autonomia e serenità professionale, rispondendo con i fatti e con risorse concrete a chi chiede impegni tangibili per la parità di genere”.

Con queste parole l’assessore regionale al Welfare, Inclusione sociale e Pari opportunità, Pasqualina Straface, annuncia l’importante avanzamento del progetto Concilia, iniziativa cardine della programmazione regionale PR Calabria Fesr Fse+ 2021/2027. L’intervento mette in campo una dotazione finanziaria complessiva di 7.030.167,75 euro ripartita sulle annualità 2025, 2026 e 2027, con l’obiettivo di abbattere strutturalmente le barriere che ancora oggi ostacolano la piena partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Voucher 2025: impegnati 3,5 milioni e 737 domande ammissibili

In coerenza con il decreto dirigenziale n. 6428, l’Amministrazione ha già definito l’operatività dei voucher per l’annualità 2025, per la quale sono stati impegnati i primi 3.500.000,00 euro. Questa prima tranche finanziaria vede già 737 domande ammissibili e finanziabili, presentate da lavoratrici e lavoratori che potranno così beneficiare di un supporto diretto per gestire il delicato equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro.

“Siamo profondamente consapevoli – sottolinea l’assessore Straface – che la conciliazione sia lo snodo critico per l’occupazione femminile. Per questo, oltre a dare risposta immediata a questo primo blocco di oltre settecento famiglie, siamo già al lavoro sull’avviso per la seconda finestra relativa all’annualità 2026, garantendo continuità e certezza del supporto per tutto il triennio”.

Servizi finanziabili: minori, disabilità, assistenza e taxi sociale

Il progetto Concilia si distingue per l’ampiezza della rete di supporto: i voucher sono destinati all’acquisto di servizi per minori di 18 anni e per l’assistenza di figli o familiari a carico con disabilità, erogati da soggetti abilitati e strutture autorizzate. Tra le prestazioni ammissibili rientrano servizi di baby-sitting e baby-parking, centri di aggregazione per ragazzi, attività estive offerte da scuole e istituti, e servizi di supporto all’apprendimento come lezioni individuali, educatori familiari e tutor per il potenziamento in condizioni di neurodiversità.

Grande attenzione è dedicata alla non autosufficienza con il finanziamento di centri socio-terapeutici per disabili, assistenza domiciliare (inclusa la figura della badante o l’assistenza infermieristica) e servizi di trasporto e accompagnamento tramite il taxi sociale.

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