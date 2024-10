Casertana, Ginestra: ‘Reggina squadra vera, forte, molto forte’

Reggina-Casertana 2-0 e gli amaranto proseguono la striscia di successi e soprattutto confermano saldamente il primato in classifica. A fine gara il commento del tecnico Ginestra: “La Reggina è squadra vera, forte. E’ normale che si può mancare in qualcosa e fino a quando non si è sbloccata abbiamo fatto la nostra parte. Dopo il vantaggio è chiaro che loro andassero meglio, ma abbiamo battuto Catanzaro e Monopoli, mi dispiace aver perso facendo il massimo, ma era davvero difficile.

Volevamo indirizzare il primo pressing sui loro difensori e ci stavamo riuscendo, ma dopo aver preso il gol è stato diverso, c’erano tanti giovani in campo, ma questo è il nostro percorso. Dobbiamo cercare di essere bravi nella sconfitta. La Reggina continua a vincere ma non fatevi condizionare dal girone di andata perchè il ritorno è molto diverso e poi bisognerà capire alla prima sconfitta come si reagisce, sempre che arrivi questa prima sconfitta. Comunque rimane molto favorita.

Leggi anche