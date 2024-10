Coronavirus, l’aggiornamento dal Comune di Palmi

“Ad oggi sono in totale 18 i casi di Covid nella nostra città. Si tratta di soggetti posti immediatamente in isolamento domiciliare e di cui è stata ricostruita la rete dei contatti. Viviamo momenti di grande preoccupazione e invitiamo tutti, ora più che mai, a rispettare tutte le norme anticontagio. È importante non abbassare la guardia per non ripiombare in una situazione critica: proteggiamoci e proteggiamo gli altri”.