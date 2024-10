Caso Bagaladi, i sindaci ostili a Monorchio tirano dritto: “Annullare il bando”

Ascoltati dal Prefetto Vaccaro, i sindaci chiedono un incontro urgente visto come "l'ultimo tentativo" per ricucire con Monorchio

Nuova puntata della vicenda, sollevata da Citynow, legata all’avviso pubblico del Comune di Bagaladi “per la selezione di n. 5 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001” .

Come già riportato su queste pagine, la vicenda era pronta ad entrare in Prefettura, con la doppia convocazione (separata) da parte del Prefetto Clara Vaccaro. Il doppio incontro si è tenuto: qualche giorno fa ascoltato il sindaco Monorchio, nel pomeriggio di oggi invece l’incontro tra il Prefetto e i sindaci ostili al primo cittadino di Bagaladi.

Secondo quanto raccolto, i 6 sindaci fortemente critici nei confronti di Monorchio (Daniela Arfuso Sindaco di Cardeto, Giuseppe Cuzzola Sindaco Bruzzano Zeffirio, Maria Foti Sindaco di Montebello Jonico, Domenico Penna Sindaco di Roccaforte del Greco, Domenico Silvio Pizzi Sindaco di Ferruzzano e infine Pierpaolo Zavettieri, Sindaco di Roghudi) hanno espresso nel dettaglio al Prefetto Vaccaro le lamentele di questi ultimi mesi, raccontando passo dopo passo quanto accaduto.

L’incontro, durato circa due ore, è stato definito da fonti vicine ai sindaci “molto cordiale”. Il Prefetto Vaccaro ha ascoltato con attenzione le perplessità dei sindaci, raccogliendo ovviamente una versione diametralmente opposta rispetto a quella fornita qualche giorno fa dal sindaco Monorchio.

La strategia dei 6 sindaci non cambia: si continua a chiedere con forza l’annullamento dell’avviso, sullo sfondo rimane concreta la minaccia di votare la sfiducia rispetto al Comune di Bagaladi quale capofila del progetto.

Dopo l’incontro odierno tenutosi in Prefettura, i 6 sindaci hanno chiarito che chiederanno nuovamente a Monorchio di tenere al più presto l’assemblea dei sindaci della strategia, con la volontà di discutere all’interno della seduta l’annullamento del bando e la “risistemazione” della Strategia Nazionale per le Aree Interne (Snai).

Richiesta che viene descritta come un ‘ultimo tentativo’ per provare a ricucire lo strappo. Se Monorchio non dovesse dare riscontro rispetto a tale richiesta, i 6 sindaci faranno nuovamente visita al Prefetto Vaccaro, presentando questa volta la mozione di sfiducia. Si attendono dunque novità nel corso della prossima settimana, con la vicenda che sembra essere lontana dal vivere le ultime pagine.