Nuovo caso Covid a Gioia Tauro: il sindaco firma l’ordine di quarantena

“Ho firmato l’ordinanza di quarantena obbligatoria per un cittadino non residente a Gioia Tauro, proveniente dalla Campania, che è risultato positivo al Covid-19 “.

È questa la comunicazione giunta poco fa dal sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio. In un post sulla sua pagina Facebook, il primo cittadino ha spiegato:

“La situazione è sotto stretto controllo da parte del dipartimento di prevenzione che ha già fatto effettuare i tamponi anche ai familiari, posti in quarantena volontaria, in attesa di conoscere l’esito dei tamponi.

Non siamo ancora usciti dall’emergenza Covid-19.

Raccomandiamo, ancora una volta, ai nostri concittadini di rispettare le normative anticovid-19 e in particolare:

l’uso delle mascherine; il distanziamento sociale; lavarsi frequentemente le mani.

Uniti si vince. Ce la faremo perché non ci siamo mai arresi”.