‘Caso Messina’: dichiarazione interessante dell’avvocato Nostro

Si è svolta questa mattina l’udienza davanti al TFN per il famoso “Caso Messina“. Presenti i legali delle società ricorrenti quindi Sbarbaro per la Reggina e Nostro per Sancataldese e Acireale. A rappresentare la società peloritana l’avvocato Chiacchio. Intervistato da radio Febea, l’avvocato Nostro ha dichiarato: “Sono già in corso le indagini della Procura Federale, ci sono state delle audizioni e adesso attendiamo l’eventuale deferimento del Messina. Nell’udienza noi siamo andati nel merito, adesso tocca solo al TFN aprire la porta e accendere la luce. Le violazioni sono abbastanza chiare, al punto che i legali del Messina non sono entrati nel merito ma hanno solo sottolineato eventuali errori procedurali“.