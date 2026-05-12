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‘Caso Messina’: dichiarazione interessante dell’avvocato Nostro

Nel pomeriggio è atteso il dispositivo, ma la sensazione è che non finirà oggi

12 Maggio 2026 - 14:16 | Redazione

Si è svolta questa mattina l’udienza davanti al TFN per il famoso “Caso Messina“. Presenti i legali delle società ricorrenti quindi Sbarbaro per la Reggina e Nostro per Sancataldese e Acireale. A rappresentare la società peloritana l’avvocato Chiacchio. Intervistato da radio Febea, l’avvocato Nostro ha dichiarato: “Sono già in corso le indagini della Procura Federale, ci sono state delle audizioni e adesso attendiamo l’eventuale deferimento del Messina. Nell’udienza noi siamo andati nel merito, adesso tocca solo al TFN aprire la porta e accendere la luce. Le violazioni sono abbastanza chiare, al punto che i legali del Messina non sono entrati nel merito ma hanno solo sottolineato eventuali errori procedurali“.

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