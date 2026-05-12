Reggio, controlli e sanzioni dell’ispettorato del lavoro nei settori agricoltura, artigianato ed edilizia

Lavoro nero, visite mediche e formazione mancanti e cantieri con criticità su viabilità e P.O.S. Ecco cosa è stato contestato dagli ispettori

Nella settimana dal 4 al 10 maggio, gli ispettori dello IAM di Reggio Calabria hanno effettuato controlli nei settori agricoltura, artigianato ed edilizia. Le verifiche si sono concentrate su regolarità dei rapporti di lavoro e adempimenti in materia di salute e sicurezza: in due casi, nella Piana di Gioia Tauro, è emerso lavoro nero con l’applicazione della maxi-sanzione da 3.900 euro, oltre ad ulteriori sanzioni amministrative per specifiche omissioni.

Controlli in agricoltura nella Piana di Gioia Tauro

Nel contesto delle attività di vigilanza in agricoltura, nella Piana di Gioia Tauro è stata ispezionata, tra le altre, una ditta il cui unico operaio è risultato privo di regolare assunzione. Trattandosi di una microimpresa, non è scattato il provvedimento di sospensione: all’azienda è stata irrogata la maxi-sanzione di 3.900 euro, cui si aggiungono le sanzioni amministrative legate alla mancata sorveglianza sanitaria e all’omessa formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Artigianato: officina con lavoratore in nero

Nel settore dell’artigianato, in un’officina meccanica della Piana di Gioia Tauro l’unico lavoratore aziendale preposto al controllo dei veicoli è risultato in nero. Anche in questo caso, è scattata la maxi-sanzione di 3.900 euro, cui vanno aggiunte le sanzioni amministrative relative alla omessa visita medica e al mancato corso di formazione sulla sicurezza.

Edilizia: prescrizioni su viabilità di cantiere e P.O.S.

Nell’ambito dei controlli in edilizia, nei confronti di una ditta della Fascia Jonica è stata emessa una prescrizione per viabilità di cantiere non idonea, mentre un’impresa della zona Tirrenica si è vista notificare una prescrizione per il P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) sprovvisto dei contenuti minimi fissati dalla legge.