Agguato in Calabria, un morto ed un ferito grave
I due uomini sono stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco mentre erano vicini ad un bar
28 Agosto 2026 - 08:42 | Comunicato stampa
Un uomo è morto ed un altro è rimasto ferito gravemente in quello che, al momento, sembra essere stato un agguato.
L’agguato a Lauropoli
Il fatto è accaduto a Lauropoli, una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino.
I due uomini, secondo quanto si è appreso sino ad ora, si trovavano nelle vicinanze di un bar, nel pieno centro della frazione, quando, dopo le 6, una o più persone si sarebbero avvicinate ed avrebbero sparato con armi da fuoco.
Indagano i carabinieri
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio che hanno avviato le indagini.
Fonte: Ansa Calabria
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