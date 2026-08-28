Agguato in Calabria, un morto ed un ferito grave

I due uomini sono stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco mentre erano vicini ad un bar

Un uomo è morto ed un altro è rimasto ferito gravemente in quello che, al momento, sembra essere stato un agguato.

L’agguato a Lauropoli

Il fatto è accaduto a Lauropoli, una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino.

I due uomini, secondo quanto si è appreso sino ad ora, si trovavano nelle vicinanze di un bar, nel pieno centro della frazione, quando, dopo le 6, una o più persone si sarebbero avvicinate ed avrebbero sparato con armi da fuoco.

Indagano i carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio che hanno avviato le indagini.

Fonte: Ansa Calabria