Castello Aragonese, al via il countdown per l’evento “A magic story”

Il Castello Aragonese di Reggio Calabria sta per trasformarsi nella scuola di magia più famosa del mondo

L’evento “Incanto al castello: a magic story”, organizzato dalla Cooperativa sociale Turismo per Tutti in collaborazione con il gruppo artistico “Sikelia Hdemy”, sta per aprire i battenti! Fra una settimana e il Castello Aragonese di Reggio Calabria si trasformerà nella scuola di magia più famosa del mondo.

QUANDO

Dall’11 al 14 Aprile, il Castello Aragonese di Reggio Calabria ospiterà suggestive ambientazioni e fantastiche attività, che coinvolgeranno piccoli e grandi alla scoperta di pozioni, incantesimi e tanto divertimento.

PROGRAMMA

Nello specifico, le giornate saranno così organizzate:

tutte le mattine, dalle ore 9:00 alle 13:00 , con ultimo ingresso alle ore 12:00, il pubblico e le scolaresche avranno l’opportunità di accedere alle attività di: Smistamento, Lezioni di pozioni e Quidd-ball e Caccia al Tesoro;

alle , con ultimo ingresso alle ore 12:00, il pubblico e le scolaresche avranno l’opportunità di accedere alle di: Smistamento, Lezioni di pozioni e Quidd-ball e Caccia al Tesoro; tutti i pomeriggi, dalle ore 15:30 alle 21:00, con ultimo ingresso alle ore 20:00, si potrà accedere a tutte le attività: Smistamento, Lezioni di pozioni, Quidd-ball, Duello Tra Maghi, Escape Room e Caccia al Tesoro.

Si rende noto che per le attività: duello tra maghi, escape room e caccia al tesoro, è necessaria la prenotazione presso il front-desk.

MAGIC GALA

Ricordiamo, inoltre l’appuntamento con il magnifico “A Magic Gala” che si svolgerà sabato 13 aprile dalle ore 21:30, con musica live e danze all’interno della Sala Grande del Castello. I posti per l’evento sono limitati.

N.B. I minori di età possono accedere all’evento se accompagnati da un adulto.