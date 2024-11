Castello aragonese di Reggio: ecco gli incontri dal 17 al 21 novembre

«Reggio Calabria si riprende il suo Castello, non è solo uno spot ma la concreta riappropriazione da parte dei cittadini di questo monumento simbolo della nostra città» è quanto afferma il Sindaco Giuseppe Falcomatà, annunciando il programma di iniziative che si terranno all’interno del Castello Aragonese a partire da domani e per tutta la settimana.

«In concomitanza con l’inaugurazione – ha proseguito il primo cittadino – è stata presentata una mostra sul bergamotto. Un ritorno alle nostre origini, alle tradizioni, alla storia ed alla cultura, che ci consente di valorizzare il patrimonio storico e culturale della nostra città. Abbiamo in programma una serie di eventi, a partire già da martedì, che animeranno il Castello, riempiendolo di contenuti, trasformandolo, dopo anni di silenzio, in un luogo di arte e di cultura, vivo e vitale, non più un contenitore vuoto».

«A conclusione dell’intensa e interessante attività che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria ha dedicato al progetto “Storie di Bergamotto”, realizzato nel contesto dell’evento Expo e Territori organizzato dal Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria della Regione Calabria a completamento delle attività per Expo 2015 – ha dichiarato l’assessore Patrizia Nardi – nei prossimi giorni, a partire dal 17 novembre, si terrà la mostra “Beg armudi eventi. La cultura dell’essenza: conoscenze, saperi, esperienze” curata dalla Biblioteca Civica in collaborazione con Archivio di Stato, Università Mediterranea, Università Magna Graecia, Università Dante Alighieri, Accademia del Bergamotto, Consorzio del Bergamotto, Soprintendenza archivistica, FAI, Touring Club, RAI-Eri che propone una serie di incontri con studiosi, scienziati, tecnici, imprenditori finalizzati ad un approccio emozionale con la storia, il presente, il futuro di uno degli elementi del patrimonio culturale materiale e immateriale della città e del suo territorio che hanno veicolato Reggio Calabria nel mondo».

Gli incontri si chiuderanno sabato 21 novembre con la presentazione del Premio letterario “La Giara”, promosso da RAI COM – Rai Eri, ideato per dare spazio e visibilità a giovani potenziali scrittori presenti su tutto il territorio nazionale. Il premio vuole essere un vero e proprio osservatorio capillare sulla narrativa giovanile attraverso il supporto delle sedi regionali RAI ed è stato inserito a chiusura degli eventi dedicati alla promozione del bergamotto patrimonio culturale identitario della Città e del territorio di Reggio Calabria per favorirne la trasmissione presso le giovani generazioni, alle quali il Premio la Giara è dedicato.

Agli incontri saranno presenti ed interverranno il Sindaco Giuseppe Falcomatà e l’Assessore alla Cultura Patrizia Nardi.

I colloqui saranno moderati da Paola Bottero.

Castello Aragonese, 17-21 novembre 2015

La cultura dell’essenza: conoscenze, saperi, esperienze.

Martedì 17 novembre | ore 17 | Bergamotto, frutto unico. La sua multifunzionalità. Incontro a cura dell’Assessorato alla Cultura e della Biblioteca Civica. Interverranno: Pasquale Amato, Storico dell’Età contemporanea Universita per Stranieri Dante Alighieri Alfredo Focà, Ordinario di Microbiologia Università Magna Graecia di Catanzaro Elvira Leuzzi Calveri, Responsabile regionale Donna Impresa Coldiretti Giorgio Laface, Imprenditore Citroflor.srl Ezio Pizzi Presidente Consorzio del Bergamotto

Mercoledì 18 novembre | ore 17 | L’oro verde di Reggio Calabria, monopolio naturale. Incontro a cura dell’Assessorato alla Cultura e della Biblioteca Civica. Interverranno: Gianfranco Capua, Imprenditore Capua srl Saverio Nesci, Ordinario Scienze forestali e ambientali Università Mediterranea Francesco Crispo, Chimico, Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria

Giovedì 19 novembre | ore 17 | Il commercio e l’estrazione dell’essenza: una storia di secoli. Incontro a cura dell’Assessorato alla Cultura, dell’Archivio di Stato e della Soprintendenza Archivistica della Calabria e Campania. Interverranno: Mirella Marra, Direttrice Archivio di Stato di Reggio Calabria Ada Arillotta, Funzionaria Soprintendenza Archivistica della Calabria e Campania Vittorio Caminiti, Presidente Accademia del Bergamotto Paolo Vilardi, Imprenditore, Antica Ditta Vilardi Francesco Arillotta, Storico della Città di Reggio Calabria

Venerdì 20 novembre | ore 17 | La vallata grecanica del bergamotto, paesaggio culturale. Incontro a cura dell’Assessorato alla Cultura, della Soprintendenza Archeologia della Calabria, del FAI e del Touring Club Italiano. Interverranno: Emilia Andronico, Funzionario archeologo, Soprintendenza Archeologia della Calabria, Parco archeologico e Antiquarium di Bova Marina Rocco Gangemi, Presidente FAI Reggio Calabria Domenico Cappellano, Presidente Touring Club Reggio Calabria

L’essenza della Cultura. Leggere e scrivere.

Sabato 21 novembre | ore 10 | Presentazione del V premio letterario “La Giara” Incontro a cura dell’Assessorato alla Cultura e della Rai-Eri. Interverranno: Annita Vitale, Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, Regione Calabria Demetrio Crucitti, Direttore RAI Calabria Paola Gaglianone, Responsabile Laboratorio di Scrittura Creativa RAI-Eri Luigi Michele Perri, Referente del Premio per Rai Calabria, che presenta le opere inedite di Domenico Colella, “La promessa” Carla Gigliotti, “Nessuno tranne le formiche” Mariagiovanna Saladino, “Il domani sorge sempre al tramonto” Valeria Siclari, “Stelle binarie”