Reggio, Castorina: "Ok della Commissione alla mozione 'Accoglienza sicura'"

Approvata a maggioranza durante i lavori della VIII Commissione Consiliare presieduta da Teresa Pensabene la mozione “Accoglienza sicura” depositata dal consigliere comunale Avv. Antonino Castorina già a novembre.

Arriva il disco verde per il testo presentato da Castorina ad approvato dopo svariate audizioni in cui si è potenziato il contenuto della mozione originariamente trasmessa anche alla luce dei nuovi eventi che hanno visto la città di Reggio Calabria e l’intera regione protagonista con l’ausilio della Presidente di Commissione Teresa Pensabene e del Consigliere delegato alla protezione Civile Antonio Ruvolo.

“L’accoglienza non può essere fatta a spese delle strutture sportive e dei luoghi di socialità ed è per questo che ai sensi dell’articolo 44 del regolamento del Consiglio Comunale ho depositato una mozione che non solo porta il Comune ad assumere una linea politica netta e chiara rispetto ad un problema che ciclicamente vive la nostra città ma apre una riflessione che insieme a città Metropolitana e regione Calabria possiamo condurre rispetto ai poteri speciali che meritano i comuni in tema di accoglienza” queste le dichiarazioni dell’Avv. Antonino Castorina Consigliere Comunale di Reggio Calabria e componente della Commissione Anci per l’immigrazione e politiche per l’integrazione.

“La circostanza per la quale subito dopo il loro arrivo i migranti vengano trasportati in luoghi non idonei a vere politiche di accoglienza e di sicurezza ci deve indurre ad adottare soluzioni programmate per tempo e che evitino l’emergenza.

La necessità di istituire una authority che coordini a livello nazionale ministero, prefetture, associazioni ed amministrazioni al fine di consentire una equa distribuzione degli arrivi nei porti consentendo al Porto di Reggio di Calabria un Hub attrezzato e funzionale in modo tale da evitare l’utilizzo di luoghi non idonei con i disagi che ne derivano è una strada che dobbiamo percorrere senza se e senza ma.

In sede Anci grazie al delegato nazionale al settore. Il Sindaco di Prato Matteo Biffoni si è aperta una importante discussione con il governo su quello che deve essere il ruolo dei comuni in questa partita e lo stesso presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto è stato netto nel richiede interventi mirati per trovare soluzioni immediate e praticabili per i comuni coinvolti nella prima accoglienza afferma il Consigliere Castorina.

In consiglio comunale proseguiremo questa discussione che finalmente oggi ha messo un punto netto rispetto a quelli che sono gli intendimenti della nostra amministrazione comunale dichiara Castorina ed al contempo si lavorerà per evitare che a pagare le spese di queste difficoltà fino ad oggi riscontrate siano solo le società sportive private delle loro strutture costruendo parimenti la possibilità in capo al nostro comune di partecipare alle progettualità ed ai finanziamenti volti ad una reale integrazione ed individuare strutture e linee di finanziamento che possano gestire questa delicata situazione”.