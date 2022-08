Castorina (Pd): "Salvini, dal Papete a Reggio per colonizzare la Calabria"

"Dopo avere candidato alla guida della città più grande della Calabria un candidato di Massa Carrara , aver chiesto i pieni poteri direttamente dal Papete e non avere mai fatto i conti con la stagione dei 49 milioni di euro con i quali potrebbe pagare tutto il rincaro delle bollette di luce e gas di Reggio Calabria torna nuovamente in riva allo stretto per lanciare le sue massime di esperienza , individuare nuovi candidati del Nord Italia da imporre ai suoi sodali ed alleati e farsi eleggere nuovamente con i voti dei Calabresi per poter decidere sulla nostra regione direttamente dalla “Padania”, queste le dichiarazioni dell’Avv Antonino Castorina consigliere comunale a Palazzo San giorgio sulla visita di Salvini in Calabria.

"Reggio Calabria merita altro -dichiara l’Avv Antonino Castorina che afferma- “ Salvini parla come se non fosse mai stato al governo e come se non fosse stato già eletto nella nostra regione , da parte sua la volontà di colonizzare il nostro territorio ed utilizzare la nostra città e la nostra regione come camera di compensazione per accordi romani, una vergogna senza fine”.