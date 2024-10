Castorina (PD): ‘ Si attui operazione ‘Sveglia Calabria’. Santelli si faccia aiutare’

"Perché non si crea un gruppo di lavoro che coordini le attività anche in termini di sicurezza ?"

Il capo della protezione civile regionale Domenico Pallaria si deve occupare su delega dal Presidente della regione Calabria Jole Santelli dell’emergenza Virus e perfino dei rifiuti , questa scelta va rivista immediatamente, sono necessarie competenze specifiche ed alte personalità! Queste le dichiarazioni di Antonino Castorina Consigliere Metropolitano a Reggio Calabria delegato al Bilancio ed al Rapporto con Gli Enti Locali e Componente della Direzione Nazionale del Pd

Si attui da subito un operazione Sveglia Calabria, il Presidente Santelli si faccia aiutare.

Dalle dichiarazioni che l’attuale capo della struttura speciale che coordina le attività per il contenimento del Covid-19, ha reso, si evidenzia che lo stesso non si sia mai occupato di attrezzature sanitarie ed in questo particolare momento non ci possiamo permettere passi falsi ,questo secondo Antonino Castorina esponente del Partito Democratico.

L’ennesimo fiume di vergogna che la Calabria deve subire va fermato ora afferma laconico Castorina.

Il servizio di Report purtroppo non ha rivelato nulla di nuovo, il dramma sanità in Calabria si porta avanti da troppo tempo ed indistintamente da chi governa, ora c’e’ un emergenza e non si può essere silenti prosegue Castorina davanti al pericolo che si può sviluppare.

Se è vero che secondo il presidente della regione Santelli i 4,3 milioni di trasferimenti annunciati dal governo nazionale non sono sufficienti per le esigenze dell’intera regione Calabria perché non si interviene a livello regionale con un fondo di mutuo soccorso per l’emergenza alimentare con risorse regionali ?

Perché non si crea un gruppo di lavoro che coordini le attività anche in termini di sicurezza tale da garantire il rispetto delle ordinanze e la programmazione dello stato di emergenza ?

Da Reggio Calabria con la guida del Sindaco Giuseppe Falcomatà c’e’ un modello virtuoso rispetto alla gestione della emergenza e la programmazione di quello che sarà il futuro del nostro territorio nel post virus, conclude Castorina, la Regione Calabria deve essere parte integrante di questo percorso, il Presidente Santelli si deve fare aiutare !